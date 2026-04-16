Gazze'de İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Filistinliler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

GAZZE, 16 Nisan (Xinhua) -- Gazze'de İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi, 15 Nisan 2026.

Filistinli sağlık kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in salı gecesi Gazze'nin batısındaki bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında en az 4 Filistinli hayatını kaybederken, bir kısmının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua