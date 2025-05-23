Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 56 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 56 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 56 Filistinli hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki yaralı bir çocuk, yardım çağrısında bulundu.

GAZZE, 23 Mayıs (Xinhua) -- İsrail hava saldırısının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaralı bir kız çocuğunu tutarak yardım isteyen bir adam, 21 Mayıs 2025.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail uçaklarının gün doğumundan bu yana Gazze'ye onlarca saldırı düzenlediğini ve bölge genelinde en az 56 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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