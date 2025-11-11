Gazze'de Insani Yardımların Önündeki Engeller Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardımlar konusunda gelişme kaydedebilseler bile bu yardımların önünde hala birçok engelin bulunduğunu belirtti.

Fletcher, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de ateşkesten bir ay sonra hayatları kurtarmak için her fırsatı değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

BM ve ortaklarının Gazze'ye insani yardım konusunda gelişme kaydettiklerini ifade eden Fletcher, bir milyonu aşkın kişiye gıda sağladıklarını, gıda dağıtım alanlarının açıldığını ve hastanelerin daha çok hasta tedavi etmeye başladığını aktardı.

Fletcher, yolların açıldığını, aşılar, su hatlarının tamiri, kışlık kıyafet dağıtımı ve ruh sağlığı desteği gibi hizmetler devam edebilse de birçok engelin hala sürdüğünü vurguladı.

Bürokrasinin üstesinden gelmek, temel insani yardım ortaklarına destek olmak, daha fazla geçiş noktası ile rota açmak ve süren güvensizlik ortamını yönetmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Fletcher, "Bu kısıtlamalar azalınca hayatları kurtarmak için daha fazlasını yapabiliriz." ifadesine yer verdi.

BM, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in gıda, barınma ve sanitasyonla ilgili acil ve temel malzemeleri içeren 107 insani yardım girişi talebini reddettiğini açıklamıştı.