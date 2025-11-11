Haberler

Gazze'de Insani Yardımların Önündeki Engeller Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardımların ilerleme kaydetmesine rağmen hala birçok engelin bulunduğunu açıkladı. 1 milyonu aşkın kişiye gıda sağlandığı, fakat bürokrasi ve güvensizlik gibi sorunların çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardımlar konusunda gelişme kaydedebilseler bile bu yardımların önünde hala birçok engelin bulunduğunu belirtti.

Fletcher, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de ateşkesten bir ay sonra hayatları kurtarmak için her fırsatı değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

BM ve ortaklarının Gazze'ye insani yardım konusunda gelişme kaydettiklerini ifade eden Fletcher, bir milyonu aşkın kişiye gıda sağladıklarını, gıda dağıtım alanlarının açıldığını ve hastanelerin daha çok hasta tedavi etmeye başladığını aktardı.

Fletcher, yolların açıldığını, aşılar, su hatlarının tamiri, kışlık kıyafet dağıtımı ve ruh sağlığı desteği gibi hizmetler devam edebilse de birçok engelin hala sürdüğünü vurguladı.

Bürokrasinin üstesinden gelmek, temel insani yardım ortaklarına destek olmak, daha fazla geçiş noktası ile rota açmak ve süren güvensizlik ortamını yönetmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Fletcher, "Bu kısıtlamalar azalınca hayatları kurtarmak için daha fazlasını yapabiliriz." ifadesine yer verdi.

BM, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in gıda, barınma ve sanitasyonla ilgili acil ve temel malzemeleri içeren 107 insani yardım girişi talebini reddettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.