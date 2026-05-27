Haberler

Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'na yapılan İsrail saldırısında 1'i ağır 2 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivilleri hedef aldı. Saldırıda biri ağır iki Filistinli yaralandı. Ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği belirtildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında sivilleri hedef aldığı saldırıda, biri ağır olmak üzere iki Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Faluca bölgesinde yer alan Hittin Camisi çevresine İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında sivilleri hedef alan İHA saldırısında biri ağır olmak üzere, yaralanan iki Filistinlinin Gazze şehrinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen yapılan saldırının 10 Ekim 2025 tarihinde yapılan anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi.

Yaralanan Filistinlilerin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 910 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 747 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 803, yaralı sayısının ise 172 bin 855 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma

Piyasalar bir anda umutlanmıştı! İran'ın iddiasını ABD yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi

Lookman'a ''Güle güle'' dediler
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu

Kurbanlık bakarken ölümle burun buruna geldi! İşte korku dolu anlar
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı

Rakamlar tek bir şehirden! İşte ilk günün "acemi kasap" bilançosu
'Türkiye'nin en sıcak yeri' bayramın ilk gününde 46 derece

Türkiye'nin en sıcak yeri seçilmişti! Bayramın ilk gününde de yandılar
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı