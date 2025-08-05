Gazze'de Guillain-Barre Sendromu Vakaları Artıyor: Sağlık Bakanlığı Uyardı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlık politikalarının neden olduğu su kirliliği ve yetersiz beslenme sonucu bölgede nadir görülen Guillain-Barre sendromu (bir tür felç) vakalarının hızla arttığını ve bunun "endişe verici" bir yayılmaya dönüştüğünü bildirdi.

Bakanlık Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında 15 yaş altı iki çocuğun da bulunduğu 95 yeni Guillain-Barre vakasının kaydedildiğini belirtti.

Burş, vakaların 45'inin çocuk olduğunu ve bu sayının normalde yılda yalnızca bir vaka olarak görüldüğünü vurguladı.

Bu sendromda, alt ekstremitelerde başlayan ani kas kontrolü kaybının yukarı doğru yayıldığını, solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabileceğini belirten Burş, hastalığın hızla yayılmasının İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, temel ilaç ve besin girişinin engellenmesi, su kirliliği ve kronik yetersiz beslenmeden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Guillain-Barre sendromuna yakalanan ikisi çocuk olmak üzere üç kişinin, yetersiz beslenme ve tedaviye erişim eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı, durumun "gerçek, bulaşıcı ve potansiyel bir felakete" dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bakanlıktan 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada ise sadece haziran ve temmuz aylarında 45 akut flask felç vakasının kayda geçtiği açıklanmış, bu artışın kötüleşen çevre ve sağlık koşullarının doğrudan sonucu olduğu kaydedilmişti.

Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyrediyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze'de hastalıkların temiz suya erişim eksikliği, barınma yokluğu ve sağlık hizmetlerinin çöküşü nedeniyle ölümcül bir felakete dönüşmekte olduğunu bildirmişti.