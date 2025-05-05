Gazze'de Gıda Kıtlığı: Çocuklar Hastanede Hayatta Kalmaya Çalışıyor
Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle beslenme yetersizliği çeken çocuklar hastanede tedavi altında. Birleşmiş Milletler, insani durumun kritik seviyeye ulaştığını bildirdi.
GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki gıda kıtlığı nedeniyle ciddi düzeyde beslenme yetersizliği yaşayan onlarca çocuk hastanede gördükleri tedaviyle yaşama tutunmaya çalışıyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 4 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi genelinde insani durumun tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğu uyarısında bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel