Gazze'de Gıda Kıtlığı: Çocuklar Hastanede Hayatta Kalmaya Çalışıyor

Gazze'de Gıda Kıtlığı: Çocuklar Hastanede Hayatta Kalmaya Çalışıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle beslenme yetersizliği çeken çocuklar hastanede tedavi altında. Birleşmiş Milletler, insani durumun kritik seviyeye ulaştığını bildirdi.

GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki gıda kıtlığı nedeniyle ciddi düzeyde beslenme yetersizliği yaşayan onlarca çocuk hastanede gördükleri tedaviyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 4 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi genelinde insani durumun tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.