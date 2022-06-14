Gazze'de Filistinliler, İsrail işgalini ve ablukasını protesto etti

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, İsrail'in işgal ve abluka politikası protesto edildi.

Gazze'deki BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binasının önünde, Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'nın düzenlediği protestoya çok sayıda Filistinli katıldı.

Göstericiler, "Ablukanın devam etmesi, uluslararası toplum için bir utançtır" ve "Uluslararası toplumun sessizliğinde 55 yıldır işgal ve zulüm var" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Tarım Komiteleri Birliği adına konuşma yapan Saad Ziyade, uluslararası topluma "yıllardır süren işgal nedeniyle Filistin'de yaşanan insanı duruma karşı bir tavır alınması ve Filistin meselesiyle ilgili kararların uygulanması" yönünde çağrıda bulundu.

Ziyade, "Bugün, iki meseleyi dünyaya hatırlatıyoruz. Birincisi, Filistin topraklarında 55 yıldır işgalle birlikte Filistinlilerin yerinden edilmesi, öldürülmesi, topraklarının çalınması. İkincisi de ablukanın 15 yıldır devam ettiği Gazze'de halkın haklarının ihlal edilmesi." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere karşı işlenen savaş suçları dahil, tüm hak ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurgulayan Ziyade, Birleşmiş Milletler'den (BM) bağlayıcı bir karar alınmasını istedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.