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Gazze'de Esir Krizi: Aileler, Hükümetten Bilgi Talep Ediyor

Gazze'de Esir Krizi: Aileler, Hükümetten Bilgi Talep Ediyor
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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın esir sayısına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, Netanyahu hükümetinden hayatta olan esirlerin sayısını açıklamasını istedi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 yerine 21 sağ esir olduğunu söylemesi üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden esirlerden kaçının halen hayatta olduğunu açıklamasını talep etti.

Aileler, X platformundan yaptıkları açıklamada, "ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Gazze'de halihazırda hayatta kalan esirlerin sayısına ilişkin açıklamalarının ardından, ailelerin bildiği ve resmi kaynakların bildirdiği hayattaki esir sayısı 24'tür." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinden, bizden gizlenen yeni bir bilgi varsa, bunu derhal bize iletmesini bir kez daha talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'dan Gazze'deki son esir geri dönene kadar savaşı durdurması istenen açıklamada "Bu, en acil ve önemli ulusal görevdir." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, dün akşam basına yaptığı açıklamasında, "Gazze'deki 59 İsrailli esirden 21'inin hala hayatta olduğunu" söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel
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