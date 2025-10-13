Gazze'de Esir Karşılama Hazırlıkları Tamamlanıyor

Gazze'deki hükümet, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esirleri karşılama hazırlıklarında 7 bin kişinin görev aldığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinliler için karşılama hazırlıkları yapıldığı belirtildi.

Özgürlüklerine kavuşacak Filistinli esirleri karşılama hazırlıklarında 7 binden fazla kişinin görev aldığı, İsrail hapishanelerinde uzun süre kalan Filistinli esirlere sağlık ve diğer bazı hizmetleri sunmak için gerekli hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'ndeki hasta bir esiri almak için ekip gönderdikleri aktarıldı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınlamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.