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Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 74 bin 254 kişi İsrail'in saldırılarında öldü

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 74 bin 254 kişinin öldüğünü, 175 bin 306 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamaya göre son 24 saatte hastanelere 4 kişinin cenazesi ve 28 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralı sayısı 175 bin 306'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail ordusunun günlük saldırı ve ihlallerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte hastanelere 4 kişinin cenazesinin ve 28 yaralının getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1471 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 189 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aynı dönemde enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 254'e, yaralı sayısının ise 175 bin 306'ya ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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