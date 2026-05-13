Haberler

Gazze'de Ebu Hulu Okulu'ndaki çocuklar ahşap yardım paletlerinden yapılan sıralarda ders görmeye başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, eğitim imkânlarının yokluğuna rağmen, ahşap paletlerin yeniden dönüştürülmesiyle öğrenciler için sıra yapıldı. Bu proje, eğitim şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, yıkım ve imkansızlıklara rağmen eğitimin sürdürülmesi için dikkat çekici bir girişim hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hulu Okulu yönetimi, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki mahalle komiteleri ve gönüllü ailelerle iş birliği içinde, insani yardımların taşınmasında kullanılan ahşap paletleri yeniden dönüştürerek okul sıralarına çevirdi.

Gazze'ye girişine izin verilen sınırlı sayıdaki ahşap malzemeler arasında yer alan paletler, okulların yıkılmış sınıflarında çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla değerlendiriliyor.

Bölge halkının desteğiyle sürdürülen çalışmalarla hazırlanan sıralar, savaşın ve yıkımın gölgesinde eğitim faaliyetlerinin devam etmesine katkı sağlıyor.

Sığınma merkezi çalışanı Filistinli Cihad Ebu Middin, İsrail saldırıları sırasında eğitimin büyük ölçüde aksadığını belirterek, "Eğitim verilecek alan dahi kalmadı. İçinde bulunduğum UNRWA okulunun da saldırılarda ağır hasar almasıyla çocuklar için şartlar daha da kötüleşti." dedi.

Yapılan çalışmanın sınırlı imkanlarla hayata geçirildiğini ifade eden Ebu Middin, "Ortak çalışmayla gerçekleştirilen bu girişimle, çocukların sıralarda ders görmesini sağlayarak eğitim şartlarını bir nebze olsun iyileştirmek istedik." diye konuştu.

Ebu Middin, tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm ülkelere ve eğitimle ilgilenen herkese Gazze Şeridi'ndeki sığınma merkezlerini ve eğitim öğretim yerlerini desteklemeleri çağrısında bulundu.

Yeni yapılan sıralarda ders görmeye başlayan öğrencilerden Ahmed ise, daha önce yerde oturarak ders işlediklerini belirterek, "Bugün çok şükür sıralarda ders görüyoruz. Umarım eğitim şartları her zaman iyi olur. Eğitim, dünyadaki tüm çocuklar gibi bizim de hakkımız." dedi.

Okul yönetimi ve kamp sakinleri, bu girişimle çocukların eğitim hakkının her koşulda korunması gerektiği mesajını vermeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Savaşta gizli ittifak ifşa oldu! Netanyahu Arap ülkesini ziyaret etmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Hastanede 130 çocuğu istismar etmiş
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü