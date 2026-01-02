Gazze'de Ebu Ubeyde ve Kassam Tugayları liderleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, İsrail'in iki yıl süren saldırıları sırasında hayatını kaybeden aralarında Ebu Ubeyde'nin de bulunduğu Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanları için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gazze'de cuma günü yüzlerce Filistinli, İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan bazı liderler için gıyabi cenaze namazı eda etti. Namaz, İsrail saldırıları sonucu yıkılan ya da kısmen zarar gören camilerin önünde, cuma namazının ardından kılındı.

Filistinliler namazın ardından ellerini semaya açarak yaşamını yitirenler için rahmet ve mağfiret diledi.

Duygusal anların yaşandığı namazda, saldırılarda hayatını kaybeden Kassam liderleri için dualar edildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, "cihatları ve fedakarlıklarına vefa göstermek amacıyla" Filistin halkını ve Arap-İslam dünyasını Kassam Tugayları'nın şehit liderleri için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulunmuştu.

Gıyabi cenaze namazı kılınan isimler arasında Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed es-Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şebbane, silah ve muharebe hizmetlerinden sorumlu komutan Hikmet el-İsa, askeri üretim sorumlusu Raid Sad ve Ebu Ubeyde adıyla tanınan askeri sözcü Huzeyfe el-Kahlut yer aldı.

Kassam Tugayları, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında genelkurmay başkanı, sözcüsü ve çok sayıda komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail, 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında on binlerce Filistinlinin ölümüne ve Gazze'de büyük yıkıma yol açtı. Ateşkes 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail'in çok sayıda ihlal gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Ebu Ubeyde kimdir?

1984 yılında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci kampında doğan Ebu Ubeyde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarında okudu.

Gazze İslam Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında yüksek lisans yapan Ebu Ubeyde, 2000 yılında İkinci İntifada'nın patlak vermesiyle Hamas ve Kassam safına katıldı.

Ebu Ubeyde ilk kez Ekim 2004'te 17 gün süren "Öfke Günleri" operasyonu sırasında kameraların karşısına geçti ve düzenlediği basın toplantısıyla İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara harekatına ilişkin bilgi verdi. O tarihten itibaren de Kassam'ın medya yüzü oldu.

İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekilmesinin ardından Kassam'ın sözcülüğü görevini üstlenen Ebu Ubeyde güvenlik nedeniyle nadiren kameralar karşısına geçti.

Kassam sözcüsünün yaptığı en önemli açıklamalar, 2006'da Gilad Şalit, 2014'te de Şaul Aron isimli İsrail askerlerinin esir alındığını duyurması oldu.??????