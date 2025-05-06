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Gazze'de Duyma Engelli Anne, Hava Saldırısında Ölen Çocuğuna İşaret Diliyle Veda Etti

Gazze'de Duyma Engelli Anne, Hava Saldırısında Ölen Çocuğuna İşaret Diliyle Veda Etti
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Filistinli duyma engelli bir anne, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden çocuğuna işaret diliyle veda etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bölgedeki acıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Filistinli duyma engelli anne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bir hava saldırısında hayatını kaybeden çocuğuyla işaret diliyle vedalaştı.

Sosyal medya platformlarında, foto muhabiri Dua Halid'in iki gün önce paylaştığı görüntüler, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Gazze Şeridi'ndeki bir hastanenin zemininde kanlar içinde kefene sarılmış bir şekilde yatan çocuğuna veda eden anne acısını işaret diliyle gösterdi.

Zor durumdaki acılı Filistinli annenin göz yaşlarıyla çocuğunun naaşı üzerine eğilerek veda etmesi kameralara yansıdı.

Görüntüler, Gazze'de İsrail'in devam eden hava saldırıları nedeniyle, çocuklarına ve aile üyelerine defalarca veda etmek zorunda kalan Filistinli kadınların yaşadığı trajedinin boyutunu belgeliyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerine göre, İsrail'in Gazze'deki devam eden soykırımı ve uyguladığı açlık politikasının bedelini kadınlar ve çocuklar kat kat daha fazla ödüyor.

Gazze hükümetinin medya ofisi, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımında hayatını kaybedenlerin yüzde 65'inin çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu açıklamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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