Gazze'de Çocuklar Kurban Bayramı'nı Saldırılar Altında Kutladı

Gazze'de Çocuklar Kurban Bayramı'nı Saldırılar Altında Kutladı
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Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, İsrail saldırılarına rağmen Türk yardım kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram etkinlikleri, çocukların yaşadığı trajedilerden bir nebze de olsa uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler, Gazze'deki saldırılarda 50 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

- Gazze'de çocuklar, İsrail saldırıları gölgesinde Kurban Bayramı'nı kutladı

GAZZE - Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, İsrail saldırıları gölgesinde Kurban Bayramı'nın kutladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Kurban Bayramı'nda da devam etti. İsrail saldırılarına rağmen Gazzeli çocuklar, Türk bir yardım kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlik ile bayramını kutladı. Maghazi Mülteci Kampı'nda bayram vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, çocukların bir nebzede olsa yaşadıkları trajedilerden uzaklaşmaları sağlanmaya çalışıldı. Çocuklar, etkinlikte, şarkı söyledi ve oyunlar oynadı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 50 binden çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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