Gazze'de Çocuklar Kurban Bayramı'nda Savaşın Acılarını Bir Süreliğine Unutmaya Çalıştı
GAZZE, 7 Haziran (Xinhua) -- Filistinli gönüllüler, Kurban Bayramı'nda kostüm giyerek Gazze'deki geçici bir çadır kentte yaşayan yerinden edilmiş çocukları eğlendirdi, 6 Haziran 2025. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 7 Haziran (Xinhua) -- Filistinli gönüllüler, Kurban Bayramı'nda kostüm giyerek Gazze'deki geçici bir çadır kentte yaşayan yerinden edilmiş çocukları eğlendirdi, 6 Haziran 2025. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel