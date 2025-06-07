Gazze'de Çocuklar Kurban Bayramı'nda Savaşın Acılarını Bir Süreliğine Unutmaya Çalıştı

Gazze'de Çocuklar Kurban Bayramı'nda Savaşın Acılarını Bir Süreliğine Unutmaya Çalıştı
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GAZZE, 7 Haziran (Xinhua) -- Filistinli gönüllüler, Kurban Bayramı'nda kostüm giyerek Gazze'deki geçici bir çadır kentte yaşayan yerinden edilmiş çocukları eğlendirdi, 6 Haziran 2025. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 7 Haziran (Xinhua) -- Filistinli gönüllüler, Kurban Bayramı'nda kostüm giyerek Gazze'deki geçici bir çadır kentte yaşayan yerinden edilmiş çocukları eğlendirdi, 6 Haziran 2025. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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