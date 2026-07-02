Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 74'e çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 74'e, yaralı sayısı ise 173 bin 537'ye yükseldi. Ateşkes sonrası da saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 74'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2'si enkazdan çıkarılan olmak üzere 4 kişinin cenazesi ile 12 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1059 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 429 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 788 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 74'e, yaralı sayısının 173 bin 537'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır

Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin acısıdır
Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Kılıçdaroğlu: Türkiye NATO'nun ileri karakolu değildir

Tarihi zirve öncesi dikkat çeken çıkış: Türkiye NATO üyesi fakat...
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler