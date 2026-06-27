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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 51'e yükseldi

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İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 51'e, yaralı sayısı ise 173 bin 437'ye yükseldi. Ateşkes sonrası da saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 51'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkazdan çıkarılan, 1'i daha önceki İsrail saldırılarında yaralanan ve bugün yaşamını yitiren olmak üzere 8 kişinin cenazesi ile 20 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1038 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 329 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 51'e, yaralı sayısının 173 bin 437'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
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