Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı, 73 bin 35'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 35'e, yaralı sayısı ise 173 bin 368'e çıktı. Ateşkes sonrası da saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 35'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

BUna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1024 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 260 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 35'e, yaralı sayısının 173 bin 368'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önünde akılalmaz doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

Site havuzunda kaydedilen skandal görüntü tutuklama getirdi
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
İBB yöneticisi Karaal'in kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

İBB yöneticisinin kaçırılması ile ilgili 12 kişi adliyeye sevk edildi
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt