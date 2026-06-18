Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bin 18'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 18'e, yaralı sayısı ise 173 bin 273'e ulaştı. Ateşkes sonrası da saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 18'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 165 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 18'e, yaralı sayısının 173 bin 273'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan bir yıldız daha! Taraftar havalara uçacak

Aziz Yıldırım çok büyük oynuyor! Taraftar havalara uçacak
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında dehşete düşüren detay! Aylar sonra ortaya çıktı
Akrabaların arazi kavgasında silahlar peş peşe patladı: Ortalık savaş alanına döndü!

Akrabalar arasında silahlı çatışma!
Seferihisar 'yolsuzluk' soruşturması Güzelbahçe'ye uzandı! MASAK raporunda çarpıcı detay

Yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Paranın kaynağı bakın kim çıktı
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor