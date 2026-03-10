Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 134'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 134'e, yaralı sayısı ise 171 bin 828'e yükseldi. Enkaz altında hala binlerce cenaze bulunuyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 134'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 649 kişinin öldürüldüğü, 1730 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 134'e, yaralı sayısının 171 bin 828'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke

İran'dan kaçtılar: İşte sığındıkları ülke
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler

Böylesi görülmedi! Ayakkabısını bile kaybeden oldu