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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan insansız hava aracı saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ekim 2025'teki ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısında 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinde yer alan Cevazat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi.

Çevredeki çadırların da zarar gördüğü saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 951'e, yaralıların sayısı ise 2 bin 984'e yükseldi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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