Gazze'de yıkılan caminin alanına kurulan çadırda çocuklar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezberine devam ediyor

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda, İsrail saldırılarında yıkılan Faruk Camisi'nin alanına kurulan çadırdan mescitte, ramazan ayında çocuklar ve gençler Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezber derslerine devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başladığı ve iki yıldan fazla devam eden ve soykırıma varan saldırılarında ağır kayıplar verildi. Can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra İsrail bombardımanında 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ı yerle bir oldu.

Bölgedeki sağlık ve eğitim kurumlarının yanı sıra ibadet mekanları dini, eğitim ve öğretim kurumlarıyla tarihi ve kültürel miras da doğrudan hedef alındı.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bulunan 1244 camiden 835'ini tamamen, 180'den fazlasını ise kısmen yıktı.

Filistinliler, maruz bırakıldıkları tüm bu ağır şartlara rağmen ayakta kalmaya; yaşamlarının her alanında yeniden bir umut filizlendirmeye çalışıyor.

Bureyc Mülteci Kampında bulunan ve saldırılarda yıkılan Faruk Camisinin üzerine çadırdan bir mescit kuruldu. "Nur" ismi verilen mescitte, kız çocukları ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersleri veriliyor, ezber çalışmaları yapılıyor.

Çadırdaki mescide ilgi artıyor

Nur Mescidi'nde hocalık yapan Ummu Yasin Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bureyc Mülteci Kampındaki tüm camilerin yıkılması nedeniyle kurulan çadırda kadın ve erkekler bir arada hafızlık yapıyoruz." dedi.

Hamdan, "Abluka, saldırılar ve camilerin bombalanmasına; enkazın üzerinde çadırdan cami kurulmasına rağmen ezber halkalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sayısının arttığına işaret eden Hamdan, tek celsede Kur'an-ı Kerim'i hatmeden ya da cüz cüz okuyan gruplar olduğunu belirtti.

Ağır şartlar Kur'an-ı Kerim meşguliyetinden alıkoymuyor

Hamdan, camilerin az olmasının kendilerini Kur'an-ı Kerim'le meşguliyetten; ezberlemekten, tilavetinden, tecvid dersinden, çocuklara dinlerini öğretmekten alıkoymadığını vurguladı.

Filistinli kadın aksine maruz kaldıkları saldırıların kendilerini Kur'an-ı Kerim'i ezberleme ve onunla amel etme isteğini artırdığını kaydetti.

Çocuklara, Kur'an-ı Kerim'i sadece dillerinde bir ezber olarak değil içeriğini ve cevherini de öğretmeye çalıştıklarını aktaran Hamdan, "İnşallah, bilinçli, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, onunla amel eden bir nesil olur." diye konuştu.

Hamdan, şartların çok zor olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim'de bunun bir imtihan olduğunu sabretmek gerektiğini ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yolculuğumuza devam ediyoruz." dedi.

"Çocuklar derslerine rağmen gayretli"

Çocukların bir yandan da okullarına devam ettiğine işaret eden Hamdan, şunları söyledi:

"Çocuklar okula gitmek zorunda olmalarına rağmen gayretliler. Zamanlarını taksim ederek okul çalışmaları ve özel derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlar."

Hamdan, ramazan ayında mescide gelenlerin sayısının arttığını da aktardı.

Filistinli çocuklar, ezber yapıyor

Filistinli kız çocuğu Riysal Serhan ise, "Caminin yıkılmış olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberleme çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

"İnşallah Kur'an'ın tamamını ezberleyebiliriz." diyen Serhan, herkesin ramazan ayını tebrik etti."