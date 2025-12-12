Gazze'deki hükümet: Hava şartları ve çöken binalar nedeniyle ölen ve kaybolanların sayısı 12'ye ulaştı

Haberler

Gazze'deki sığınmacı kamplarında etkili olan Byron fırtınası ve daha önceki bombalamalar sonucu ölen ve kaybolan kişi sayısının 12'ye ulaştığı bildirildi. Hava koşulları nedeniyle 27 bin çadırın sel sularına kapıldığı ve yardımların engellendiği kaydedildi.

Gazze'deki hükümet, kutup kökenli "Byron" fırtınası ve daha önce bombalanan binaların yıkılması sonucu ölen ve kaybolan kişi sayısının 12'ye ulaştığını açıkladı.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı 27 bin çadırın sağanak yağışların yol açtığı sel suyuna kapıldığı ya da şiddetli rüzgarlar nedeniyle yerinden söküldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 300 bin çadır, mobil ev ve karavanın yanı sıra yardım ve barınma malzemelerinin girişini engellemek için sınır kapılarını kapatmaya devam ettiği, ayrıca yerinden edilmiş kişiler için alternatif sığınaklar hazırlanmasını da engellediği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde, hava şartları ve daha önce bombalanmış binaların çökmesi sonucu enkaz altında kalanların da aralarında bulunduğu kayıp ve ölü kişi sayısının 12'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "En son Gazze kentindeki Kerame ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde olmak üzere en az 13 ev çöktü. Sivil savunma ekipleri hala yüzlerce çağrı ve yardım talebiyle mücadele ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan sert hava koşullarının beraberinde getirdiği "şiddetli sel akıntıları, su taşkınları, kuvvetli rüzgar, yüksek dalgalar ve gök gürültülü fırtınalar" nedeniyle bir buçuk milyon yerinden edilmiş kişinin doğrudan boğulma ve evlerin çökmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Son üç gündür devam eden kutup kökenli "Byron" fırtınası, İsrail'in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
