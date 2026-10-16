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Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail İHA saldırısında 1'i ağır 4 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesi ihlal ederek İHA ile düzenlediği saldırıda Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 1'i ağır 4 Filistinli yaralandı. Sağlık kaynakları yaralıların Şifa ve Es-Saraya Sahra hastanelerine kaldırıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkesi ihlal etmeye devam ederek insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği hava saldırısında 1'i ağır 4 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir kafenin önünden geçen 1 kişiyi hedef aldı.

Saldırıda hedef alınan kişinin bir uzvunun koptuğu ve durumunun kritik olduğu, çevredeki kişilerin de yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısının ardından 1'i ağır 4 yaralının Şifa Hastanesi ile Es-Saraya Sahra Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze kentinin doğusunda geniş çaplı yıkım ve patlatma operasyonları gerçekleştirdiği, patlama seslerinin kentin genelinden duyulduğu ifade edildi.

Denizden ve karadan ateş açıldı

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti sahilinin de İsrail savaş gemileri tarafından hedef alındığını aktardı.

Hücumbotların yaklaşık iki saat boyunca aralıklarla sahil bölgesine 40'tan fazla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Söz konusu deniz bombardımanıyla eş zamanlı olarak, bölgedeki İsrail askeri araçları ve helikopterlerinden de yoğun ateş açıldığı ancak ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Han Yunus kentinin güney bölgelerinde de İsrail askeri araçlarının yoğun hareketlilik gösterdiği ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara doğru ateş açıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirdiği ihlallerde şu ana kadar 1505 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 bin 332 kişi de yaralandı.

İsrail'in ABD desteğiyle Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda ise şu ana kadar 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve bölgedeki altyapının yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
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