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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 3 cenaze getirildi, 21 kişi yaralandı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkese rağmen son 24 saatte 3 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi. 10 Ekim 2025'ten bu yana saldırılarda 1393 kişi öldü, 4 bin 822 kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 3 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 3 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1393 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 822 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 910'a, yaralı sayısının 174 bin 935'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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