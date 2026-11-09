Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 3 Filistinli öldü, 15 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen süren saldırılarda 1613 kişi öldü, 5 bin 833 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1613 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 833 kişinin yaralandığı; aynı dönemde enkaz altından 849 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 643'e, yaralı sayısının 175 bin 962'ye yükseldiği bildirildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nde bugüne kadar bina çökmesi ya da Filistinlilerin kaldığı çadırların yağmurun taşıdığı kum ve kayaların altında kalması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
5,5 kiloluk Aybüke bebek annesinin bağışladığı karaciğerle hayata tutundu! Uzmanlardan sarılık uyarısı

Anne sütü sarılığı sandılar! 5,5 kiloluk bebeği annesi kurtardı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Hürmüz'de çevre felaketi! Kıyı şeridi petrolle kaplandı

Sahile indiler, gözlerine inanamadılar
Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

Şafak Sezer anlattı! Diva'nın makyajı 10 saat sürdü, makyöz kaçtı
Flash TV'nin unutulmaz çifti boşanıyor! Meğer 17 yıldır ayrıymış

Türkiye'nin ilk fenomen çifti Subaşı ailesinden haber var!
Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti

Antalya'da kahreden aile faciası! Önce anne-babası, ardından kendisi