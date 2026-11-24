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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İç Güvenlik Teşkilatı Genel Müdürü Tuğgeneral Naim Muhammed Ebu Nahıl yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırların yakınına hava saldırısı düzenledi.

Gazze İçişleri Bakanlığı, saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İç Güvenlik Teşkilatı Genel Müdürü Tuğgeneral Ebu Nahıl'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın üst düzey bir mensubunu hedef aldığını açıklarken, İsrail basını, saldırının hedefinde Ebu Nahıl'ın olduğunu yazdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, 10 Ekim 2026'da ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.

Kaynak: AA