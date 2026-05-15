İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkes devam ederken Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir aracı hedef aldı. Saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Hamas'ın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ın hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze kentini hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi.

Saldırılarda Gazze kentindeki er-Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesi ve bir aracın hedef alındığı aktarıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 3'ü kadın olmak üzere 7 Filistinli hayatını kaybederken, bazısı ağır olmak üzere en az 45 kişi de yaralandı.

Rimal Mahallesinde hedef alınan binadan halen alevlerin yükseldiği, çevredeki binaların da saldırıdan zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
