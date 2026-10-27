Gazze'de ateşkese rağmen daha önce yaralanan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce yaralanan 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde daha önce İsrail saldırılarında yaralanan 6 yaşındaki Tehani Şelalife hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini tank atışıyla hedef alırken, İsrail ordusuna ait araçlar Megazi Mülteci Kampı'na ateş açtı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan el-Alem ve eş-Şakuş bölgelerine de İsrail askeri araçlarından yoğun bir şekilde ateş açıldı.

Kaynak: AA