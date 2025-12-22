İsrail, ateşkes sonrasında Gazze'ye geçecek 26 bin yardım tırını engelledi

Gazze'deki hükümet, ateşkes anlaşmasından sonra geçen 73 günlük sürede İsrail'in Gazze Şeridi'ne ulaşması gereken yaklaşık 26 bin yardım tırını engellediğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada, Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından sonra yaşanan gelişmeler aktarıldı.

İsrail'in ateşkesin başladığı 10 Ekim'den bu yana 875 defa anlaşmayı ihlal ettiği, saldırılarda 411 Filistinlinin öldürüldüğü ve 1112 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıların 265'inin sivillere doğrudan saldırı niteliği taşıdığı, askeri araçların yerleşim noktalarına 49 kez girdiği, 421 defa sivillerin ve evlerinin saldırıya uğradığı, 150 saldırıda ise sivil kurumların hedef alındığı aktarıldı.

Yardımın sadece yüzde 41'i karşılandı

Ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in Gazze'ye günde 600 yardım tırının girmesine izin vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze'ye ulaşması gereken 42 bin 800 kamyondan sadece 17 bin 819'unun bölgeye girebildiği ve yaklaşık 26 bin tırın engellendiği bilgisi verildi.

Gazze'de anlaşmanın aksine günde ortalama 244 yardım tırının giriş yapabildiği, böylece ulaşması gereken yardımın yalnızca yüzde 41'inin karşılandığı ifade edildi.

Anlaşmanın bu şekilde İsrail tarafından ihlal edilmesiyle Gazze'de "gıda, ilaç, su ve yakıt kıtlığının devam ettiği ve Gazze Şeridi'nde felaket niteliğindeki insani krizin derinleştiği" ifadelerine yer verildi.

??????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde Hamas ve İsrail'in Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.???????