İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 247 çocuk ve 191 kadın öldürüldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlediği saldırılarda 247 çocuk, 191 kadın olmak üzere toplam 930 kişi hayatını kaybetti. Nisan ayı ateşkes sonrası en kanlı dönem olurken, abluka nedeniyle sağlık sektörü kritik durumda.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları Gazze'de can almayı sürdürüyor.

Haberde nisan ayının, ateşkesten sonra "en kanlı" dönem olduğu vurgulandı.

Gazze'de İsrail saldırılarında martta 79, nisanda 117 kişinin hayatını kaybettiği, mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu.

Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin, hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye, Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
