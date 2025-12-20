Gazze'de çöplükte yaşamak zorunda kalan Filistinliler, savaşın hâlâ sürdüğünü söyledi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çöp yığınları arasında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, evlerine dönemediklerini, ateşkes anlaşmasının "kağıt üstünde" kaldığını ve aslında savaşın bitmediğini ifade ediyor.

Gazze'de ateşkesin üzerinden 2 ayı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, İsrail'in anlaşmayı sürekli ihlal etmesi ve yeniden imarın başlamasının öngörüldüğü ikinci aşamaya geçmemekte diretmesi nedeniyle Filistinlilerin hayatında kayda değer bir gelişme ya da iyileşme yaşanmadı.

Yeniden imarın başlamadığı, insanların hala çadırlarda yaşadığı, ablukanın sürdüğü ve İsrail ordusunun "Sarı Hat" adı altında yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgali sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin yaşadığı insani kriz derinleşerek devam ediyor.

Mülteci kamplarında yer olmadığı için Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu çevresinde biriken çöp yığınları arasında yaşamaya mecbur bırakılan Filistinliler, bulundukları ortamın taşıdığı sağlık riski nedeniyle İsrail bombalarından bile daha tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Derme çatma çadırlarda, çöp yığınları, kanalizasyon suları arasında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanacağı ve evlerine dönecekleri günün bir an evvel gelmesini istiyor.

Çöpler, İsrail uçaklarından bile tehlikeli

Ekim 2023'te Beyt Lahiya'daki evleri hedef alınan ve annesi, kardeşi ile yeğenleri ölen Hamad Ebu Leyle (50), ateşkes öncesinde mülteci kamplarında yer bulamayınca Yermuk Stadyumu'na geldiklerini söyledi.

Çöp yığınlarının yanına çadır kurmak zorunda kaldıklarını anlatan Ebu Leyle, "Bu çöpler, İsrail'den ve onun uçaklarından bile daha tehlikeli çünkü hastalık saçıyor. Çocuklarda alerjiye neden oluyor." diyerek pek çok kez hastalık sebebiyle hastaneye gittiklerini dile getirdi.

Konum olarak alçak bir yerde olduklarını ve yağmur sularının çöpleri alçakta bulunan çadırlara doğru sürüklediğini söyleyen Ebu Leyle, son yağan yağmurda çadır içindeki suyun yüksekliğinin 40 santimetreyi bulduğunu ve bütün eşyaların ıslandığını aktardı.

Eve dönmeden savaş bitmiş sayılmaz

Yıkılan evlerinin "Sarı Hat" içinde ve İsrail ordusunun işgali altında olduğunu belirten Ebu Leyle, evlerine gitmek istediklerinde İsrail askerlerince üzerlerine ateş açıldığını ve geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Ebu Leyle, yaşadıkları insanlık dışı ortamı, "Burada oturduğum yerden kanalizasyon suyu geçiyor. Yanımız çöp yığını dolu. Çöp yığınlarıyla aramızda sadece bir çadır var." diyerek tasvir etti.

"Savaş henüz bitmedi. Savaş ancak evlerimize döndüğümüzde, düşman topraklarımızdan çekildiğinde ve 7 Ekim öncesi hayatımıza geri döndüğümüzde sona ermiş olacak." diyen Ebu Leyle, anlaşma olsa da hayatlarında değişen bir şey bulunmadığını vurguladı.

Ateşkes oldu ama Gazzelilerin trajedisi bitmedi

Çöplerin arasında yaşayan bir diğer Filistinli Cemal Mustafa Subh (40) da ateşkesin hayatlarında hiçbir şeyi değiştirmemesinden şikayet etti. Subh, şöyle konuştu:

"Çöp yığınlarının yanında yaşıyoruz ve çocuklarımız çıplak ayak geziyor, çöplükte oynuyor ve hastalıktan ölüyor. Oynayacakları temiz bir yer yok. Gidebileceğimiz güvenli bir yer yok. Kışın çadırlarımız sular altında kalıyor. Hayatımız çok trajik.

Okul yok. Çadır ve konteynerde bile olsa çocuklarımızı okula yollamaya razıyız, yeter ki burada oynamasınlar. Çocuklar artık adlarını yazmayı bile unuttu, eğitim diye bir şey kalmadı."

Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in saldırıları öncesinde yaşadıkları evlerinin ve muhitlerinin güzel ve temiz olduğunu söyleyen, o günleri özlemle yad eden Subh "Ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve evlerimize dönmeyi istiyoruz. Bu ateşkes falan değil. Hiçbir etkisi olmayan kırılgan bir ateşkes." dedi.