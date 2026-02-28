Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail askerleri Gazze'de biri kadın 3 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes koşullarına rağmen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı. Saldırılar sonucunda Gazze'de toplamda 618 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'de varılan ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail donanmasının balıkçı teknelerini hedef alması ve Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli kadın ayağından yaralandı.

Filistin kaynaklarına göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren İsrail'in saldırılarında en az 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap