Ateşkesi ihlal eden İsrail askerleri Gazze'de biri kadın 3 Filistinliyi yaraladı

Gazze'de varılan ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail donanmasının balıkçı teknelerini hedef alması ve Gazze kentinin güneybatısındaki Şeyh Aclin bölgesinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli kadın ayağından yaralandı.

Filistin kaynaklarına göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren İsrail'in saldırılarında en az 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.