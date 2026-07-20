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İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivil aracı vurdu: 9 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil bir aracı bombaladı. Saldırıda 9 Filistinli yaralandı, 2'sinin durumu kritik.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 9 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde seyir halindeki sivil bir aracı bombaladı.

Saldırıda 9 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını ateşkese rağmen sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 1158 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 756 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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