Haberler

Gazze'de Askeri Araç Devrildi: 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerini taşıyan bir askeri araç devrildi. Olayda 10 asker yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın "devrilmesi" sonucu 10 askerin yaralandığı belirtildi.

İbranice yayın yapan WALA haber sitesine göre, sabah erken saatlerde kuzeydeki Gazze kentinin yakınlarında, İsrail askerlerini taşıyan "Hummer" tipi askeri cip devrildi.

Yaralanan 2 askerin helikopterle, 8'inin ise ambulansla Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde kazanın nedenine ilişkin verilmedi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu ise yaralı askerlerin Kfir Tugayı'na bağlı olduğunu ve Gazze kentinin dış kesimlerinde yaralandıklarını duyurdu.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun olayla ilgili inceleme başlattığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni işgal etme planının bir parçası olarak, işgali hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek için son günlerde Gazze kentine binlerce piyade ve zırhlı birlik konuşlandırıyor.

WALA'nın İsrail askeri kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Gazze'de yaklaşık 70 bin asker bulunuyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
Oy kullanma işlemi başladı! Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor

Oy verme işlemi başladı! İşte kongrede tercih yapabilecek üye sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor

Marketçi, 5 litrelik yağdan bakın ne kadar kazanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.