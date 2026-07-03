İsrail'in 1000 gündür sürdürdüğü soykırım Gazze'de belediye hizmetlerini çöküşün eşiğine getirdi

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 1000 gündür sürdürdüğü saldırılarda kentin altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğunu, halkın su ihtiyacının yalnızca yüzde 30'unun karşılanabildiğini ve belediye hizmetlerinin çöküşün eşiğine geldiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Serrac, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve ekipman, inşaat malzemesi ile yedek parçaların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Gazze kentinde temel hizmetlerin ciddi şekilde aksadığını belirtti.

Belediye hizmetlerinin son derece kısıtlı imkanlarla yürütüldüğünü ifade eden Serrac, kent sakinleri ile yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümünün yeterli su, kanalizasyon ve temel hizmetlerden yoksun çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 1,9 milyon Filistinlinin savaş nedeniyle yerinden edildiğini hatırlatan Serrac, Gazze kentinde belediye binaları, araçları, şebekeleri ve altyapısında oluşan tahribatın yüzde 80 ila 90'a ulaştığını kaydetti.

Su krizi derinleşiyor

Serrac, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutması belediye ekiplerinin çok sayıda kritik tesise ulaşmasını engelliyor, bu durum da bakım ve onarım çalışmalarını aksatıyor." dedi.

Kentte mevcut su miktarının halkın ihtiyacının yalnızca yüzde 30'unu karşıladığını belirten Serrac, yaz aylarında artan tüketimin krizi daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Çok sayıda su kuyusunun ulaşılamadığı veya gerekli yedek parçalar bulunamadığı için hizmet dışı kaldığını söyleyen Serrac, boru, pompa ve bakım ekipmanındaki eksikliklerin de su şebekesinin onarımını engellediğini dile getirdi.

Yakıt ve elektrik yetersizliğinin yanı sıra İsrail'in su arıtımında kullanılan kimyasallar ile yedek parçaların girişine izin vermemesinin krizi büyüttüğünü kaydeden Serrac, Birleşmiş Milletler standartlarına göre kişi başına günlük en az 50 litre su gerektiğini, Gazze'de ise birçok bölgede bu miktarın 10 ila 20 litre arasında kaldığını söyledi.

Kanalizasyon sistemi alarm veriyor

Serrac, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Atık Su Arıtma Tesisi'nin tahrip edilmesi nedeniyle büyük miktarda arıtılmamış kanalizasyon suyunun denize boşaltıldığını belirtti.

Kanalizasyon şebekesinin de ağır hasar gördüğünü ifade eden Serrac, Şeyh Rıdvan Göleti'nin yağmur suyu toplama alanı olmaktan çıkarak kanalizasyon havuzuna dönüştüğünü, bunun da böcek, kemirgen ve kötü kokuların yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Bu durumun özellikle çocuklar ve çadırlarda yaşayan yerinden edilen Filistinliler arasında ishal, hepatit ve deri hastalıkları gibi salgın riskini artırdığına dikkati çeken Serrac, uluslararası yardım kuruluşlarının gerekli bakım ekipmanı ve kimyasalların sağlanmaması halinde sağlık felaketi yaşanabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Çöp toplama hizmetleri aksıyor

Serrac, belediyeye ait ağır, orta ve hafif iş makinelerinin yüzde 85'inden fazlasının tahrip edildiğini, kullanılabilen araçların ise lastik, motor yağı ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmet vermekte zorlandığını söyledi.

Doğudaki ana çöp depolama alanlarına ulaşılamaması nedeniyle atıkların mahallelerde ve barınma merkezlerinin çevresinde biriktiğini belirten Serrac, bunun haşere ve kemirgenlerin çoğalmasına yol açarak halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

"Belediye hizmetleri tamamen durabilir"

Gazze kentinde yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığını kaydeden Serrac, bunların büyük bölümünün temel altyapı hizmetlerinden yoksun çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Kişi başına günlük su miktarının 10 ila 20 litre arasında değiştiğini ve bunun asgari insani ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini ifade eden Serrac, belediyenin mevcut imkanlarla hizmet vermeye çalıştığını ancak güvenli ve sağlıklı yaşam koşulları sağlayamadığını belirtti.

"Motor yağı, araç lastiği, akü ve yedek parçaların Gazze'ye girişinin engellenmeye devam etmesi halinde belediye hizmetleri tamamen durabilir." uyarısında bulunan Serrac, uluslararası topluma sınır kapılarının açılması, ekipman ve inşaat malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ile belediye ekiplerinin kentin doğusundaki bölgelere erişiminin sağlanması çağrısı yaptı.

Türkiye'ye hükümeti ve halkıyla Filistin'e verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Serrac, savaşın sona ermesi ve sınır kapılarının açılmasıyla temel belediye hizmetlerinin yeniden işler hale gelebileceğini sözlerine ekledi.