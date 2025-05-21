Gazze'de Açlık Krizi: Euro-Med 26 Filistinlinin Ölümünü Duyurdu

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze'de son 24 saat içinde 9'u çocuk 26 Filistinlinin açlık nedeniyle veya tedavi edilemediği için öldüğünü duyurdu.

Euro-Med yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin açlık ve tedaviden mahrum bırakmayı "sivilleri öldürmek amacıyla kasıtlı olarak bir silah olarak kullandığını" kaydetti.

Gazze'de insanlık krizinin felaket seviyesine ulaştığı uyarısı yapılan açıklamada, açlığın yalnızca zayıf gruplara yönelik olmayıp tüm grupları etkisi altına aldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Abluka ve doğrudan hedef alarak İsrail'in sağlık altyapısını sistematik olarak yıktığı bir süreçte yaşlılar, hastalar ve çocuklar, ölüme en çok maruz kalan gruptur. Bu durum, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası ceza kanununa göre, yasaklı kasten öldürme türlerinden birini oluşturuyor."

Denizde bir damla

Euro-Med, İsrail'in pazartesi günü Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin verdiği iddialarının henüz gözle görünür bir etkisinin ortaya çıkmadığı, bazı gıda tamamlayıcılar ve kefen taşıyan birkaç kamyonun girişiyle sınırlı geçişlerin olduğu söylenmekle birlikte uluslararası örgütler tarafından halka dağıtımı ve ulaştırıldığının kesinlik kazanmadığı belirtildi.

"Söz konusu izin verildiği söylenen miktar oldukça zaruri günlük ihtiyaç denizinde bir damladan fazlası değil" denilen açıklamada, zoraki göçün yanı sıra, barınma merkezleri ve evlerin hedef alan şiddetli bombardımanın açlık dramını artırdığı kaydedildi.

Açıklamada bu türden eylemlerin, katliam suçu unsurlarını bir araya getirdiği ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü gereğine göre en tehlikeli suçlar içinde yer aldığı belirtildi.

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik yürüttüğü abluka hukuksuzdur." ifadesine yer verilen açıklamada, Gazze'ye yardımlara ilişkin planlama yapıldığına ilişkin ABD-İsrail mekanizması olarak sunulanın yalnızca kapsamlı bir ablukanın daha da uzatılması için yapılan bir manevra olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Tel Aviv'in geçen pazar günü güvenlik kabinesi tarafından onaylanan plan gereği insani yardımların Gazze Şeridi'nin kuzeyinden insanların güneye göç ettirilmesine bir vesile olarak kullanılmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordu radyosu da salı günü yaptığı duyuruda insani yardımların dağıtılmasına dair mekanizmanın Gazze'nin kuzeyinin tamamen insanlardan arındırılmış bir bölgeye dönüştürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

İnsani yardımların ABD şirketleri aracılığıyla dağıtımının kurulacak 4 merkezden yapılacağı duyurulmuştu.

İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı

Euro-Med yaptığı açıklamada, tüm ülkelerden yaşananların sorumluluğunu yüklenmeleri ve Gazze'de toplu soykırımın durdurulması için acilen harekete geçmelerini istedi.

Ayrıca, Euro-Med, ülkelerden İsrail'e yönelik askeri diplomatik ve ekonomik yaptırım uygulamaları çağrısı yaptı. Tüm siyasi, mali ve askeri durdurmaları suça karışmış olan yetkililerin mal varlıklarını dondurmaları ve sefer yasağı getirmeleri çağrısında bulundu.

Örgüt İsrail'e sunulan imtiyazların durdurularak yapılan tüm ticari anlaşmaları askıya almaları istendi.

Gazze Şeridi'nde uluslararası suça karışmış İsrailli yetkililer aleyhinde tutuklama kararlarının bir an önce çıkarılması için de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne incelemelerini hızlandırmaları çağrısı yaptı.