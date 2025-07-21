Gazze'de Açlık Krizi: 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde Gazze'de açlık nedeniyle en az 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve mart ayından bu yana bölgede açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76'sı çocuk olmak üzere 86'ya yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer pazar günü yaptıkları basın açıklamasında iki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'de yaşananları "sessiz bir katliam" diye nitelendirerek, bölgede yaklaşık 17.000 çocuğun ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını ekledi.

Yetkililer, gıda ve ilaç girişine izin vermek için sınır kapılarının bir an evvel açılmasını talep etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İsrail yetkilileri, Gazze'de aralarında bir milyon çocuğun bulunduğu sivilleri aç bırakıyor" dedi.

Ajans, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını istedi.

Yine pazar günü yapılan bir başka açıklamada Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'deki durumun "akıl almaz ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Mustafa, Gazze'deki saldırıların durdurulması, bölgenin yeniden inşa edilmesi ve "Gazze ile kurumlarının ulusal kurumlarla birleştirilmesi" için çağrıda bulunarak bunun "devleti fiilen kurmak" için gerekli olduğunu söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 8.066 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 28.939 kişinin yaralandığını, Ekim 2023'ten bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısının 58.895'e, yaralı sayısının ise 140.980'e ulaştığını bildirdi.