İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle Gazze'deki Filistinliler 3 yıldır hacca gidemiyor

Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları, kuşatması ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 3 yıldır hac ibadetini yerine getiremediğini, bu süreçte 10 binden fazla kişinin hacdan mahrum kaldığını açıkladı.

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığının Halkla İlişkiler Müdürü Emir Ebu el-Umreyn, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları ve sınır kapılarının kapalı tutulmasının Gazze'deki Filistinlilerin hac ibadetini yerine getirmesini engellemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ebu el-Umreyn, son 3 yılda hac ibadetinden mahrum kalan Filistinlilerin sayısının 10 bini aştığını, Gazze'nin yıllık hac kotasının ise yaklaşık 2 bin 508 kişi olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşayan 2 bin 473 Filistinlinin 2013 yılından bu yana hac kurasında hak kazandığını ancak seyahat edemediğini aktaran Ebu el-Umreyn, bunlardan 71'inin hac ibadetini yerine getiremeden hayatını kaybettiğini, 2 bin 402 kişinin ise halen hac için seyahat edemediğini ifade etti.

Hac ibadetinin temel dini ve insani haklardan biri olduğunu vurgulayan Ebu el-Umreyn, Gazze'deki Filistinlilerin savaş, kuşatma ve sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle üçüncü yıldır hacdan mahrum bırakıldığını kaydetti.

Gazze'de binlerce Filistinlinin yıllar önce hac işlemlerini tamamlayıp gerekli ücretleri ödediğini ancak hala seyahat edemediğini belirten Ebu el-Umreyn, bunun ibadet özgürlüğü, seyahat hakkı ve kutsal mekanlara erişimi güvence altına alan uluslararası sözleşmelerin ihlali olduğunu söyledi.

Uluslararası topluma, Suudi Arabistan ve Mısır'a çağrıda bulunan Ebu el-Umreyn, Gazze'deki hacı adaylarının seyahat edebilmesi için acil müdahalede bulunulmasını ve sınır kapılarının insani ve dini amaçlarla açılmasını istedi.

Gazze'den son hac yolculuğu, Haziran 2023'te Refah Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından kutsal topraklara doğru yola çıkılmasıyla gerçekleşmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 744'e, yaralı sayısı da 172 bin 588'e yükseldi.