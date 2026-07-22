Filistinli Yetkili: Gazze Şeridi'nde Yılın İlk Yarısında 4.000 Düşük Vakası Kaydedildi

GAZZE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Tıbbi Yardım Kuruluşu Müdürü Bessam Zekkut, yılın ilk yarısında Gazze Şeridi'nde 4.000 düşük vakası kaydedildiğini belirterek, düşük sayısındaki hızlı artışın endişe verici olduğunu söyledi.

Zekkut salı günü bir radyo kanalına verdiği demeçte, eşi görülmemiş bu artışın hamile kadınların asfaltlanmamış yollarda aşırı kalabalık ve güvensiz araçlarla seyahat etmek zorunda kalmaları, İsrail bombardımanı nedeniyle sürekli korku içinde yaşamaları, yerde uyumaları ile sıcak su ve hijyen malzemelerine erişememelerinden kaynaklandığını ifade etti. Zekkut, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda yaygın görülen cilt hastalıklarının ve sağlığı tehdit eden zorlu yaşam koşullarının da buna katkıda bulunduğunu belirtti.

İlaç, ekipman ve tıbbi malzemelerdeki ciddi eksikliğin, sağlık krizini daha da derinleştirdiği uyarısında bulunan Zekkut, temel ihtiyaç malzemeleri, teşhis ekipmanları ve laboratuvar test kitlerinin girişine yönelik kısıtlama ve abluka nedeniyle sağlık sektörünün acil durum koşullarında hizmet verdiğini söyledi.

Özellikle yerinden edilmiş kişiler arasında salgınların ve viral hastalıkların yaygın şekilde görüldüğünü belirten Zekkut, her hafta binlerce suçiçeği vakasının bildirildiğini ve solunum yolu enfeksiyonlarında ve kirli su kullanımından kaynaklanan sulu ishal vakalarında da artış yaşandığını kaydetti.

Zekkut son aylarda Gazze Şeridi'ne gelen insani yardım malzemeleri, gıda kaynakları ve hijyen kitlerinde görülen düşüş nedeniyle yerinden edilmişlerin kaldığı aşırı kalabalık kamplardaki yaşam koşullarının daha da kötüleştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua