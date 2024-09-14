Üye Girişi
Haberler

Gazze Dayanışması Platformu'ndan Kuran Okuma Programı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Dayanışması Platformu, Saraçhane Parkı'nda düzenlenen programda İsrail'in saldırıları sonucu mağdur olan Gazze halkı için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı ve mücadelelerinin önemine vurgu yapıldı.

Gazze Dayanışması Platformunun "Gazze için kıyamdayız, kunuttayız. Seccadeni al gel" programında İsrail'in vurduğu Gazzeliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Saraçhane Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Programda, yatsı namazının ardından Filistinliler için kunut duası ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Gazze Dayanışması Platformunun yöneticilerinden Necmeddin Irmak, burada yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı yapılan boykotun devam ettirilmesinin önemini anlattı.

Irmak, Gazze'de yapılan mücadelenin Allah'ın ve Hz. Muhammed'in gösterdiği yolda ilerlemek anlamına geldiğini dile getirerek, "Dünyanın bütün halkları, Ayşenur Ezgi Eygi gibi cesur olanlar, Filistin'e ve Filistin'de katledilenlere sahip çıkma noktasında ayağa kalktılar." dedi.

Bu mücadelenin sürekli olması halinde başarılı olunacağına işaret eden Irmak, "Bu mücadele sadece Filistin'i ve Gazze'yi ilgilendiren bir mücadele değil. Dolayısıyla kendimizi bu mücadeleye hazırlamamız gerekli. Tarihin bu yeni akışına karşı kendimizi hazırlamalıyız. Gazze'de kardeşlerimiz üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Onlar kendi sorumluluklarını yerine getirirken, biz de kendi sorumluluklarımızı yerine getirmek için, şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Uluslararası İlişkiler Saraçhane Parkı İnsan Hakları Politika İsrail Güncel Yaşam Gazze

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

Ayağının tozuyla büyüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title