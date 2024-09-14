Gazze Dayanışması Platformu'ndan Kuran Okuma Programı

Gazze Dayanışması Platformunun "Gazze için kıyamdayız, kunuttayız. Seccadeni al gel" programında İsrail'in vurduğu Gazzeliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Saraçhane Parkı'nda toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Programda, yatsı namazının ardından Filistinliler için kunut duası ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Gazze Dayanışması Platformunun yöneticilerinden Necmeddin Irmak, burada yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı yapılan boykotun devam ettirilmesinin önemini anlattı.

Irmak, Gazze'de yapılan mücadelenin Allah'ın ve Hz. Muhammed'in gösterdiği yolda ilerlemek anlamına geldiğini dile getirerek, "Dünyanın bütün halkları, Ayşenur Ezgi Eygi gibi cesur olanlar, Filistin'e ve Filistin'de katledilenlere sahip çıkma noktasında ayağa kalktılar." dedi.

Bu mücadelenin sürekli olması halinde başarılı olunacağına işaret eden Irmak, "Bu mücadele sadece Filistin'i ve Gazze'yi ilgilendiren bir mücadele değil. Dolayısıyla kendimizi bu mücadeleye hazırlamamız gerekli. Tarihin bu yeni akışına karşı kendimizi hazırlamalıyız. Gazze'de kardeşlerimiz üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Onlar kendi sorumluluklarını yerine getirirken, biz de kendi sorumluluklarımızı yerine getirmek için, şöyle dönüp kendimize bakmamız lazım." diye konuştu.