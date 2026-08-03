Gazze'de Ateşkes Sonrası 28 Filistinli Öldü

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze'deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırıların "sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını" bildirirken, saldırıları düzenleyen İsrail'in adını anmadı.

Mladenov, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Gazze'deki sivil kayıplara ve yıkıma dikkati çeken Mladenov, bu durumun insanların ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını vurguladı.

Saldırıların failini açıkça belirtmeyen ve hava saldırılarını gerçekleştiren İsrail'in adını anmayan Yüksek Temsilci, sürecin sorumluluğunu ve yükümlülükleri tüm taraflara yayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum; Barış Kurulu ve arabulucu ülkelerin, Gazze'deki Filistinli grupları Başkan (Donald) Trump'ın planının tam olarak uygulanmasına, sivil yönetimin devredilmesine ve silahların teslim edilmesine yönelik bir yol haritası üzerinde uzlaştırma yönündeki yoğun çabalarının ardından geldi. Her iki taraf da kapsamlı plan ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayan Şarm eş-Şeyh Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini taşımaktadır."

Mladenov, gerilimi düşürmek ve Trump'ın planının tam olarak uygulanmasına zemin hazırlamak amacıyla taraflar, arabulucular ve bölgesel ortaklarla geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, "Kalıcı bir barışa ulaşmak zordur, ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa mümkündür." açıklamasını yaptı.

Anlaşmaya rağmen, İsrail'in Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da yer aldığı 18 Filistinli can verdi.

Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 28 Filistinliyi katletti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Kaynak: AA