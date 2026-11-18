Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİRLEŞMİŞ ABD arabuluculuğuyla Gazze'de sağlanan ateşkesi denetleyen kurum olan Gazze Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu raporda, ateşkes şartlarına tam uyulmadığı takdirde anlaşmanın çökeceği uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Barış Kurulu, BMGK'ya altı aylık gelişme raporu sundu.

Associated Press tarafından elde edilen raporun kopyasına göre Barış Kurulu, tarafları geçen yıl anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere uymaya çağırdı ve ateşkes şartlarına tam uyulmadığı takdirde anlaşmanın çökeceği konusunda uyardı.

Barış Kurulu raporunda, "Görünür hiçbir sonuç vermeyen bir ateşkes süresiz olarak sürdürülemez" denilerek, "Anlaşmaya varılanlar ile sahada yaşananlar arasındaki mesafe, sürecin en büyük riski olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in ölümcül saldırılarına ve Gazze'ye insani yardımların sürekli olarak engellenmesine dikkat çekilen raporda, "barınma ve kışlık malzemelerin girişinin derhal artırılması" ve bu kapsamda pompalar, jeneratörler ve ağır makineler için onayların verilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda, devam eden İsrail saldırılarının yanı sıra, kurulun Gazze'yi geçici olarak yönetmek üzere oluşturduğu teknokratik sivil yönetimin İsrail tarafından halen göreve başlamasına izin verilmemesine de dikkat çekildi.

"Hiçbir taraf diğerinin gecikmesini kendi eylemsizliği için bir bahane olarak kullanamaz ve bu yükümlülükler birlikte İsrail'in Gazze'den çekilmesi yeniden yapılanmanın büyük ölçekte gerçekleşmesinin tek yoludur" denilen raporda, ayrıca tek taraflı adımların Filistin halkının kendi kaderini tayin etme yolunu engellemesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Raporda, sürecin ilerlemesi için BMGK'ye, geçen yıl onayladığı anlaşmaya tam ağırlığını koyması ve gecikmeleri durdurması çağrısında bulunuldu.

Barış Kurulu'nun ilk altı aylık raporu, mayıs ayında sunulmuştu.

Kaynak: AA