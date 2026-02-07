Haberler

ABD Basını: Gazze Barış Konseyi Toplantısı 19 Şubat'ta Yapılacak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından organize edilen Gazze Barış Konseyi'nın ilk toplantısı 19 Şubat'ta Washington'da gerçekleştirilecek. Toplantı, Gazze'nin yeniden inşası için bir bağış konferansını da içerecek.

(ANKARA) - Gazze Barış Konseyi'nin 19 Şubat'ta ilk toplantısını yapacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin toplantıya katılım için ülkeleri davet etmeye başladığı ve ilk toplantının Washington'da yapılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, 19 Şubat'ta yapılması öngörülen toplantının Barış Konseyi'nin ilk resmi toplantısı olacağını ve Gazze'nin yeniden inşası için bir bağış konferansını içereceğini de söyledi. Toplantının, Gazze için hazırlanan çözüm planının ikinci aşamasının hayata geçirilmesine katkı sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Gazze Barış Konseyi'ne katılacağı belirtildi. ABD yönetiminin, toplantının lojistik ayrıntılarını görüşmek ve liderleri davet etmek üzere çok sayıda ülkeyle temas kurduğu kaydedildi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında 22 Ocak'ta 19 ülkenin temsilcileri, Gazze'de barışçıl çözümü hedefleyen "Barış Konseyi" anlaşmasını imzalamıştı. ABD tarafı, daha sonra başka ülkelerin de konseye katıldığını açıkladı.

Barış Konseyi (Board of Peace), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze savaşını sona erdirmeye yönelik planı kapsamında oluşturulan uluslararası bir yapı olarak tanımlanıyor. Konseyin amacının, geçiş sürecini yönetmek ve Gazze'nin yeniden inşasını denetlemek olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
