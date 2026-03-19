Gazprom: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına saldırılarını sürdürüyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına sevkiyat yapılan tesislere yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların artış gösterdiğini açıkladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'daki doğal gaz altyapısına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son iki günde saldırılarda artış yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, ülkenin güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya isimli kompresör istasyonlarına yönelik saldırıların püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz akışı sağladığı ifade edildi.

Gazprom'dan 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada da söz konusu tesislere yapılan yoğun saldırıların püskürtüldüğü bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
