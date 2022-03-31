Gazipaşa'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrollüde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İlçe Jandarmaya Komutanlığı ekipleri, Güney köyü yol kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde hareketlerinden şüphe duyulan yolcu T.S'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.