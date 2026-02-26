Haberler

Antalya'da yol kenarında cesedi bulunan kadının eşi ve oğlu tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan Saliha T'nin eşi ve oğlu, jandarma tarafından tutuklandı. Soruşturmada kadının ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının, eşi ve oğlu tutuklandı.

Zeytinada Mahallesi'nde Saliha T'nin (45) cesedinin yol kenarında bulunmasına ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kadının eşi M.T. ve oğlu Y.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.

D-400 kara yolu kenarında 24 Şubat'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye giden ekipler hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cesedin Saliha T'ye ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Yunus Uğur
