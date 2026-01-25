Haberler

Gazipaşa'da bir kişi yayla evinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ayhan Taşlı, yayla evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taşlı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalyanın Gazipaşa ilçesinde bir kişi yayla evinde ölü bulundu.

Ayhan Taşlı'nın Belbaşı Yaylası'ndaki evinden uzun süre dışarı çıkmadığını fark eden komşuları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yayla evine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Ayhan Taşlı'yı hareketsiz buldu.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Taşlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taşlı'nın cenazesi incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
