Gazipaşa'da Yasin Erdem Bayır, sevgilisinin babasınca bıçaklanarak öldürüldü

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Yasin Erdem Bayır (20), bıçaklanarak öldürüldü. Bayır'ın gönül ilişkisi yaşadığı B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi. Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisindeki yangın havuzu yanında meydana geldi. Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yasin Erdem Bayır olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları bulunduğu öğrenildi. Bayır'ın yanında motosikleti de bulundu.

YASİN'İ EVİNİN YAKININA ÇAĞIRMIŞ

Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırmada, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile gönül ilişkisi bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 1 hafta önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldığı belirtilen B.Ö.'nün, Bayır'ı evinin yakınına çağırdığı tespit edildi. Çalışmada; Bayır'ın, B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yasin Erdem Bayır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Diğer yandan Mustafa Ö. ile kızı B.Ö., jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı