Antalya'da yanan kamyonette erkek cesedi bulundu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yanan kamyonette 1 kişinin cesedi bulundu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Sokak Çaybaşı yolunda meydana geldi. Yol kenarında yanan 07 HZV 34 plakalı kamyoneti görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibinin yangını söndürmesinin ardından araçta yapılan kontrolde, bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

HABER-KAMERA: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya)